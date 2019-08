Die Bundesanwaltschaft hat die deutsche Ehefrau eines mutmaßlichen Kämpfers der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) verhaften lassen. Wie die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte, wurde die in Bayern lebende Frau nach dem Zugriff durch Beamte des Bundeskriminalamts bereits am Dienstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Anschließend wurde sie in Untersuchungshaft genommen.