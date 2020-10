Marco Wanderwitz zieht eine positive Bilanz nach 30 Jahren Deutsche Einheit. Zwar gebe es noch einige Baustellen bei der Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen Ost und West, sagt der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Länder im Gespräch mit MDR AKTUELL, doch in den vergangenen 30 Jahren sei in Ostdeutschland auch unglaublich viel erreicht worden .

Deswegen findet Wanderwitz, "müssen wir langsam dahin kommen, dass sich die Dinge normalisieren. Wir leben jetzt 30 Jahre in einer der besten freiheitlichen Demokratien der Welt und ich würde mir wünschen, dass das mehr in den Köpfen ankommt."

Das, was man so schnell für gottgegeben oder selbstverständlich halte, müsse bewahrt werden, sagt Wanderwitz. Als Beispiele nennt er die Demokratie, wachsenden Wohlstand und dass Deutschland eine Insel des Friedens in einer schwierigen Welt sei.