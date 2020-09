Ob Deutsche Bahn, Telekom oder Bayer - Nahezu alle deutschen Großkonzerne sitzen in Westdeutschland. Von den 500 größten Unternehmen Deutschlands entschieden sich lediglich 16 ihren Hauptsitz in die ostdeutschen Bundesländer zu legen - die übrigen 484 sitzen in den westdeutschen Bundesländern oder in Berlin. Darüber hinaus gilt für die wenigen Großbetriebe in Ostdeutschland: Darüberhinaus haben die wenigen Großbetriebe in Ostdeutschland ihren Mutterkonzern dennoch in Westdeutschland oder im Ausland.