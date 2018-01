Ist wirklich die Zahl der verkauften Waffen gestiegen oder nur ihr Wert?

Es könnte theoretisch sein, dass einzelne Großaufträge das Bild total verzerren. Das wäre der Fall, wenn ein Staat zum Beispiel wenige, aber dafür sehr teure Schiffe bestellt. Aber die Export-Zahlen in Euro waren schon die ganzen letzten Jahre höher als bei den Regierungen davor. Es handelt sich also nicht um einen einmaligen Ausreißer nach oben.

Was genau liefert Deutschland ins Ausland?

Alles, was das Soldatenherz begehrt. Panzer wie den Leopard. Aber auch U-Boote, Uniformen, Lastwagen mit Tarn-Look oder Maschinengewehre.

Deutschland genehmigt mehr Waffenexporte. Warum löst das Debatten aus?

Weil viele Bürger es schlimm finden, dass Deutschland überhaupt Geld mit Waffen macht. Aber auch, weil Sigmar Gabriel von der SPD versprochen hatte, dass er Waffenverkäufe einschränken will. Die Zahlen zeigen jetzt aber: In Gabriels Zeit als Wirtschafts- und Außenminister wurden sogar mehr Exporte genehmigt als bei der Regierung vorher. Dabei wurden so viele Waffen in sogenannte Drittländer verkauft wie von keiner anderen deutschen Regierung bisher.

Was sind Drittländer und warum sind sie so problematisch?

Drittländer sind aus deutscher Sicht alle, die nicht in der EU oder im Verteidigungsbündnis NATO sind. Diese Länder sind oft eben keine friedlichen Demokratien. Top-Abnehmer für deutsche Waffen ist zum Beispiel Algerien. Es folgt Ägypten auf Platz zwei, Saudi-Arabien ist auf Platz sechs. Alle drei Länder verstoßen immer wieder gegen die Menschenrechte und knechten ihre eigene Bevölkerung. Ägypten und Saudi-Arabien sind auch am Krieg im Jemen beteiligt.

Warum darf Deutschland diesen Ländern überhaupt Waffen liefern? Gibt es da keine Schranken?

Doch, die gibt es. Im Gesetz steht, dass Deutschland niemandem Waffen liefern darf, wenn die Gefahr besteht, dass sie bei einem Angriffskrieg verwendet werden. Deutschland hat sich auch verpflichtet, nicht in Länder zu liefern, in denen die Menschenrechtslage schlecht ist und vor allem nicht an Länder, die an Kriegen beteiligt sind. So steht es in den politischen Grundsätzen, die sich die deutsche Regierung im Jahr 2000 gegeben hat und die seitdem gelten.

Warum liefert Deutschland trotzdem Waffen an Diktaturen wie in Saudi-Arabien oder Ägypten?

Weil die Regierung Ausnahmen machen darf, wenn Waffenexporte gut für deutsche Interessen sind. Diese Ausnahmen werden gerade offenbar sehr weit ausgelegt. Dazu kommt ein praktisches Problem: Man hat einfach keine Kontrolle mehr über Waffen, wenn sie einmal geliefert sind. Man weiß nicht, in welche Hände sie fallen.

Was haben die aktuellen Zahlen mit der Debatte um deutsche Panzer im Krieg zwischen der Türkei und den Kurden zu tun?

Nichts. Die Türkei ist in der NATO und damit kein Drittstaat. Indirekt zeigt der Fall aber: Auch frühere deutsche Regierungen sind nicht sonderlich streng gewesen bei der Kontrolle von Rüstungsdeals. Die deutschen Leopard-Panzer, die die Türkei jetzt im Kampf gegen die Kurden einsetzt, wurden schon vor Jahren geliefert. 2005 gab es den letzten Deal. Der besagt sogar: Die Türkei kann die Panzer nutzen, wie sie will. Es gibt keine Auflagen.

Macht die Regierung jetzt endlich was gegen Waffenexporte?

Jein. Die SPD hat in den Sondierungen mit der Union durchgesetzt, dass in Zukunft keine Waffen mehr an die Staaten gehen sollen, die im Jemen Krieg führen. Aber Außenminister Gabriel will schon bald den nächsten Panzer-Deal mit der Türkei eintüten. Damit will er auch die Chancen erhöhen, dass die Türkei den deutschen Journalisten Deniz Yücel endlich freilässt. Der sitzt dort seit Monaten aus absurden Gründen in Haft.

Was könnte man tun, um Waffenexporte einzuschränken?