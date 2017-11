Gut, spielen wir das Ganze einmal unter Realbedingungen durch. Die Briten sind raus, der zweitgrößte Nettozahler der EU. Nettozahler heißt: Die Briten werfen pro Jahr derzeit gut zehn Milliarden mehr in die europäische Kasse, als sie an Fördermitteln und anderem wieder herausbekommen. Das wäre also genau die Lücke, um die es geht. Beim Haushalt der EU gilt nun: Jeder beteiligt sich nach seiner Wirtschaftsleistung. Und nach dem Aus der Briten dürfte Deutschland auf etwa ein Viertel der europäischen Wirtschaftsleistung kommen, rechnet der Haushaltsexperte der CDU im Europaparlament, Reimer Böge vor: "Wenn alles so bleibt, wie es ist, dann könnte man sagen: Auf Deutschland kommen auch 25 Prozent der zehn Milliarden zu, die die Briten bislang zahlen."

Wie wird der EU-Haushalt geplant?

Das bedeutet allerdings: Das wären zweieinhalb und nicht, wie häufig kolportiert, knapp vier Milliarden Euro. Wichtig ist dabei vor allem das Wort "wenn": Denn entschieden ist das alles noch nicht. Derzeit ist noch völlig offen, wie der EU-Haushalt der Zukunft aussieht und wie groß er konkret ist. Das Prozedere in Brüssel geht nämlich so: Alle sieben Jahre müssen sich alle EU-Staaten auf den so genannten "mehrjährigen Finanzrahmen" einigen und eben auch auf dessen Höhe. Der aktuelle "Sieben-Jahres-Plan" läuft noch bis 2020.

Welche Zahlen sind realistisch?

Für die Zeit ab 2021, also die Zeit wohl definitiv ohne Briten, rechnet EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger noch. Im Mai will er zu seinem Ergebnis kommen: "Dann wird die Kommission einen Vorschlag machen: Welche Aufgaben hat die EU in der Zukunft? Was sollen die Aufgaben kosten? Und wie werden wir die Lasten verteilen?" Haushaltspolitiker Jens Geier, der gleichzeitig Chef der deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament ist, erklärt: "Erst wenn dieser Vorschlag vorliegt, können wir seriös sagen, ob und wenn ja, wie viel mehr aus dem deutschen Bundeshaushalt zu zahlen ist. Da gibt es noch unglaublich viele Fragezeichen."

Fakten erst 2019 auf dem Tisch

Denn alle sieben Jahre legen die EU-Staaten auch neu fest, was sie wie konkret gemeinsam machen wollen. Wie stark beispielsweise noch die Landwirtschaft gefördert wird oder wie viel Geld in die Regionen, zuletzt auch intensiv nach Ostdeutschland, fließen soll. Dabei gibt es alle sieben Jahre Verschiebungen nach oben und nach unten. Es ist jedes Mal ein Hauen und Stechen, denn jedes Land will für sich das Beste herausholen. Und das dauert. Vor 2019 dürften die EU-Staaten zu keinem Beschluss kommen. Erst dann, also wohl 2019, kann man mit Bestimmtheit sagen, wie viel und ob überhaupt Deutschland mehr bezahlen muss.