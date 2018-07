Die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump sorgt in Deutschland und China gleichermaßen für Ärger. Beide Länder sind von den USA mit Sonderzöllen belegt worden. Merkel ging zwar nicht direkt auf den Handelskonflikt ein, hob aber das gemeinsame Bekenntnis mit China zu internationalen Regeln hervor. Deutschland sei "interessiert an einem reibungslosen Handel" - da gebe es derzeit aber "Probleme" mit den USA. Li forderte in dem Zusammenhang die "wieder aufblühenden handelsprotektionistischen Kräfte" zu bekämpfen.

Am Rande der deutsch-chinesischen Konsultationen in Berlin wurden am Montag 22 Regierungs- und Wirtschaftsvereinbarungen im Wert von 20 Milliarden Euro unterzeichnet. Die wichtigste ist wohl die über den Bau einer Fabrik für Batteriezellen für Elektroautos im thüringischen Erfurt. Der chinesische Hersteller CATL will dort in einem ersten Schritt einen dreistelligen Millionenbetrag investieren. Langfristig könnten bis zu 1.000 Arbeitsplätze entstehen. Der erste große Kunde ist BMW: Der bayerische Autobauer will in Erfurt Batteriezellen für 1,5 Milliarden Euro einkaufen.