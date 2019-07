Die Ansinnen der USA, Deutschland soll sich an einer an einer US-geführten Militärmission im Persischen Golf beteiligen, ist in der Bundespolitik weitgehend auf Skepsis gestoßen.

Auswärtiges Amt: Kein Beitrag in Aussicht gestellt

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die Bundesregierung habe bisher keinen Beitrag in Aussicht gestellt. Eine Beteiligung an der US-amerikanischen Strategie des maximalen Drucks komme nicht in Frage. Minister Heiko Maas habe wiederholt betont, "dass aus deutscher Sicht die Priorität auf einer Deeskalation der Spannungen und diplomatischen Bemühungen" liegen müsse.

Schmid: Nicht in einen Krieg gegen Iran reinrutschen

Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion Bildrechte: dpa Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmid, sagte MDR AKTUELL, man wolle nicht Gefahr laufen, auf Seiten der USA in einen Krieg gegen den Iran reinzurutschen.



Schmid sagte, die Bundesregierung und andere europäische Verbündete legten in dieser angespannten Lage Wert auf Diplomatie und Deeskalation in der Golfregion. Man müsse deshalb Abstand zu der robusten militärischen Mission der USA wahren.

Röttgen: Brauchen europäische Antwort

Außenpolitik-Experte der CDU, Norbert Röttgen Bildrechte: dpa Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen. Der CDU-Politiker sagte dem "Tagesspiegel", eine gemeinsame Mission mit den USA könne es aktuell nicht geben, "da die Europäer eine grundlegend andere Politik gegenüber Iran vertreten". Er fügte hinzu: "Wir brauchen eine europäische Antwort auf die Situation am Golf."

FDP fordert Sondertreffen auf EU-Ebene