Die US-Army hat sich bereits auf den Cyberkrieg eingestellt - Deutschland will nun nachziehen. Bildrechte: dpa

Wie der "Spiegel" berichtet, orientiert sich die neue Agentur für Cybersicherheit in Deutschland an ähnlichen staatlichen Cyberzentren in den USA und Israel. Diese würden benötigte Technologien bereits in der Entwicklungsphase identifizieren; häufig investierten sie dann in die Hersteller-Firmen und kämen auf diese Weise an hochmoderne IT-Technologie, noch bevor diese marktverfügbar seien.