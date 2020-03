Deutschland nimmt seit 2012 Flüchtlinge in Notlagen auf. Davon profitieren vor allem Syrer, die in die Türkei oder in den Libanon geflohen sind. Aufgenommen wurden aber auch Menschen aus anderen Staaten, zum Beispiel Libyen. Die Programme sollen Schutzsuchenden aus Krisengebieten einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland sichern. Pro Jahr will die Bundesregierung so rund 5.000 Menschen Zuflucht gewähren.