Es ist ja nicht so, dass die Bundesregierung sonst noch nichts vorhätte für diese sechs Monate Ratspräsidentschaft. Sie will einen Rahmen für den EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre verabreden, die europäischen Klimaziele deutlich anheben, Europa unabhängiger machen bei künstlicher Intelligenz und digitaler Technik und am besten auch klären, wie Geflüchtete in Europa verteilt werden.