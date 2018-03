Deutschland weist wegen des Russland angelasteten Giftanschlags auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien vier russische Diplomaten aus. Das Auswärtige Amt erklärte am Montag in Berlin: "Wir haben heute vier russische Diplomaten aus Deutschland ausgewiesen. Denn nach dem Giftanschlag von Salisbury trägt Russland noch immer nicht zur Aufklärung bei." Nach Angaben des Ministeriums müssen die vier Diplomaten Deutschland innerhalb von sieben Tagen verlassen. Dies sei der russischen Botschaft bereits übermittelt worden.

Außer Deutschland wollen noch 13 weitere EU-Staaten russische Diplomaten ausweisen. Das teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Montag im Vorfeld des EU-Türkei-Gipfels im bulgarischen Warna mit. Dazu gehören unter anderem Frankreich, Italien, die Niederlande, Dänemark, Polen und Tschechien. Gipfel-Gastgeber Bulgarien erklärte, keine derartigen Schritte geplant zu haben. Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten ihre Tonlage gegenüber Moskau bereits am Freitag verschärft .

Auch die USA und Kanada zogen am Montag gleich. Washington verwies gleich 60 Mitarbeiter von diplomatischen Vertretungen Russlands des Landes. Regierungsmitarbeiter sagten am Montag in Washington, bei ihnen handle es sich um "bekannte Mitarbeiter der Geheimdienste". Das russische Konsulat in Seattle werde auf Anweisung von Präsident Donald Trump komplett geschlossen.



Moskau kündigte eine entsprechende Gegenreaktion an. Nach Angaben aus dem Föderationsrat sollten im Gegenzug mindestens 60 US-Diplomaten des Landes verwiesen werden.