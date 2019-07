Zwei deutsche Rover der Berliner Firma PTScientists sollen in zwei Jahren auf dem Mond landen. Der Platz auf einer Falcon-9-Rakete des US-Unternehmen SpaceX ist bereits gebucht und PTScientists baut auch eine eigene Mondlandefähre.

Alles wird klappen, sagt Andreas Schepers von PTScientists, aber falls nicht, könnte es rechtlich gesehen heikel werden. Schepers erklärt, aktuell hafte das Land, das einen Satelliten ins All gebracht hat, für den Weltraumschrott oder mögliche Schäden. Doch was ist mit privaten Missionen?

Denn anders als die Raumfahrtnationen USA oder Frankreich hat Deutschland kein Weltraumgesetz. Selbst Luxemburg, Peru und die Mongolei haben eines. An einem solchen Gesetz wird derzeit gearbeitet. Das zuständige Bundeswirtschaftsministerium teilt auf Anfrage von MDR AKTUELL mit, dass es in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode einen Entwurf vorlegen will. Es schreibt: