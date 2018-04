Die Bundesregierung will die geplante Enteignung von geflohenen Syrern nicht hinnehmen und die Vereinten Nationen (UN) einschalten. Man dürfe diesem Treiben des Regimes nicht tatenlos zusehen", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Gemeinsam mit den Partnern müsse man sich überlegen, wie ein solches zynisches Ansinnen verhindert werden könne. Auch der UN-Sicherheitsrat müsse sich dieses Themas annehmen.

Assads Gesetz Nummer 10 Das Gesetz Nummer 10 gilt seit Anfang April. Es ist Teil einer größeren Initiative Assads zum Wiederaufbau Syriens. Im Rahmen dessen werden in jedem Bezirk Behörden für den Wiederaufbau installiert. Wurde ein Bebauungsplan für ein Gebiet erlassen, müssen dessen Besitzer ihre Eigentumsrechte innerhalb von 30 Tagen bei der Behörde nachweisen. Können sie das nicht- und davon ist bei den geflohenen Syrern auszugehen - könnte eine Enteignung folgen. Eindeutig formuliert ist das im Gesetz nicht. Rund 2/3 der geflohenen Syrer besitzen Grund und/oder Eigentum in der Heimat, die wenigsten können das anhand von Dokumenten nachweisen.

Das Auswärtige Amt erklärte: "Die Unterstützer des Regimes, allen voran Russland, rufen wir eindringlich auf, die Umsetzung dieser Gesetze zu verhindern". Es gehe um das Schicksal und die Zukunft von Menschen, "die seit mehr als sieben Jahren großes Leid und Entbehrung durchmachen mussten". Deren Hoffnung bestehe darin, "irgendwann wieder ein friedliches Leben in Syrien zu haben".

Bildrechte: IMAGO

Assad hat einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zufolge bereits Anfang April ein Dekret unterschrieben, welches bei der Ausweisung von Neubaugebieten vorschreibe, dass sich frühere Eigentümer binnen 30 Tagen vor Ort melden und ihre Ansprüche belegen müssten. Das dürfte für viele Flüchtlinge kaum möglich sein.



Hunderttausende Syrer haben in Deutschland Schutz gesucht. Die Aufnahme syrischer Flüchtlinge in Deutschland basierte auch auf der Annahme, dass mindestens ein Teil von ihnen nach Ende des Krieges wieder zurückkehren kann. Weltweit sind mehr als fünf Millionen Syrer betroffen, zudem gibt es in Syrien sechs Millionen Binnenflüchtlinge.