Die Aufnahme der 10.000 Flüchtlinge erfolgt im Rahmen eines neuen EU-Umsiedlungsprogramms, dass die EU-Kommission im vergangenen Sommer aufgelegt hatte. Ziel des "Resettlement"-Programmes der Europäischen Union ist es, besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen einen legalen, direkten und sicheren Weg nach Europa zu öffnen. Demnach sollen bis Herbst 2019 mindestens 50.000 überwiegend aus Nordafrika stammende Flüchtlinge in der EU angesiedelt werden. Die Union unterstützt dabei die Aufnahmeländer mit einer halben Milliarde Euro. Avramopoulos erklärte, da aus anderen Mitgliedstaaten bereits die Zusage für die Aufnahme von insgesamt 40.000 Flüchtlingen vorliege, sei das Ziel des "Resettlement-Programms", in der EU 50.000 Neuansiedlungsplätze zu schaffen, bereits erfüllt und werde wohl sogar noch übertroffen.

Zugleich drängte der EU-Flüchtlingskommissar die Bundesrepublik, ihre aufgrund der Migrationskrise verhängten Grenzkontrollen baldigst zu beenden. Er werde solchen Kontrollen "nicht für immer" zustimmen, sagte er. "Wir müssen zügig zur normalen Funktionsweise des Schengensystems zurückkehren." Die Wiedereinführung dauerhafter Grenzkontrollen im Schengenraum wäre ein schwerer Rückschlag, warnte Avramopoulos. Es gehe um Reisefreiheit und das Gefühl, in der EU zusammenzugehören.



Deutschland hatte erst vor kurzem angekündigt, die Kontrollen an der Grenze zu Österreich zu verlängern. Per Brief unterrichtete Bundesinnenminister Horst Seehofer die EU-Kommission darüber, dass die Bundesrepublik die Kontrollen ab Mai um weitere sechs Monate ausweiten werde. Der CSU-Politiker verzichtete aber darauf, die systematischen Kontrollen für Flüge aus Griechenland fortzuführen. Die EU-Kommission will hingegen ein möglichst rasches Ende aller Grenzkontrollen.