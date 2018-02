Deutschlandtrend SPD im Rekordtief

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, hätte die SPD wohl schlechtere Karten denn je. Dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend zufolge würden nur 18 Prozent der Befragten für die Sozialdemokraten stimmen. Das sind noch drei Punkte weniger als im letzten Deutschlandtrend Anfang Januar. Auch Parteichef Martin Schulz wird so schlecht bewertet wie nie zuvor: 25 Prozent der Bürger gaben an, mit seiner Arbeit zufrieden zu sein, das sind fünf Punkte weniger als im Vormonat.