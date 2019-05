Mehr als jeder zweite Deutsche hat großes Interesse an der Europawahl Ende Mai. Das geht aus dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend hervor, für den bundesweit mehr als 1.500 Wahlberechtigte befragt wurden.

17 Prozent der Befragten gaben an, sie seien sehr stark interessiert, 36 Prozent erklärten, ihr Interesse sei stark. Damit liegen die Zahlen deutlich über den Werten, die eine Befragung vor der Europawahl im Mai 2014 ergeben hatte. Damals lag das positive Interesse insgesamt bei 35 Prozent. Dagegen hatten 64 Prozent der Befragten in Deutschland angegeben, wenig bis gar kein Interesse an der Wahl des Europäischen Parlaments zu haben.

Großteil fühlt sich in EU sicher

Befragt nach ihrer Meinung über die EU erklärten 73 Prozent, die Mitgliedschaft in der EU sorge dafür, dass es Deutschland wirtschaftlich gut gehe. 71 Prozent gaben an, dass es sich durch die EU in Europa sicherer lebe. 46 Prozent sehen aktuell eher Vorteile in der deutschen EU-Mitgliedschaft. Für 37 Prozent halten sich Vor- und Nachteile die Waage.

Knapp die Hälfte der Befragten erklärte aber auch, sie verstehe nicht, wie die Europäische Union in Brüssel funktioniere.

Wahl-O-Mat geht online