Die Deutschen sorgen sich um einen ausreichenden Datenschutz im Internet. Der aktuellen Umfrage des ARD-"Deutschlandtrends" zufolge befürchten 61 Prozent der Befragten, dass ihre Online-Daten missbraucht werden könnten. 35 Prozent der Befragten gaben an, nur geringe Sorge vor einem Missbrauch ihrer persönlichen Daten im Internet zu haben. Vier Prozent machen sich gar keine Sorge.

In dem vom Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap für die ARD-Tagesthemen ermittelten "Deutschlandtrend" erklärten 60 Prozent der Befragten, online so wenige persönliche Daten wie möglich anzugeben. Sie würden dafür auch in Kauf nehmen, dass sie manche Dienste nicht nutzen könnten. Nur drei Prozent halten die Weitergabe persönlicher Daten im Internet für unproblematisch.