Altenpflege Verdi fordert Flächentarifvertrag mit 3.000 Euro brutto

Für Oliver Greie ist es eine Herzensangelegenheit. Der Chef von Verdi in Mitteldeutschland ist selbst schon für einen engen Angehörigen von Pflegedienst zu Pflegedienst gezogen, hat die Qualität verglichen, die Preise. Er kennt die Probleme von Altenpflegern aus vielen Gesprächen. Deutschland braucht einen flächendeckenden Pflege-Tarifvertrag, sagt Greie.

Wenn alle Beschäftigten in der Pflege eine Untergrenze von 3.000 Euro brutto hätten, dann hätten wir etwas geschafft. Dann hätten wir geschafft, dass die Leute endlich mal ordentlich verdienen für die hoch wichtige Aufgabe, die sie tun - täglich, sieben Tage die Woche, rund um die Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage.

Momentan sind die Löhne sehr unterschiedlich. In Baden-Württemberg verdient ein Altenpfleger im Mittel knapp 3.000 Euro brutto. In Sachsen-Anhalt sind es nicht einmal 2.000 Euro brutto. Viele Häuser haben immerhin einen Haustarifvertrag.

So ist es auch bei Christian Schulze. Er leitet ein Altenpflegeheim bei Delitzsch und würde einen bundesweiten Tarif mit gleichen Löhnen für gleiche Arbeit begrüßen.

Ein allgemein verbindlicher Flächentarifvertrag würde den positiven Effekt haben, dass Mitarbeiter nicht mehr wegen der Gehaltszahlungen die Einrichtung wechseln würden, sondern tatsächlich nach anderen Kriterien gucken würden: Wie werde dort mit Mitarbeitern umgegangen, gebe es ein betriebliches Gesundheitsmanagement? Seien genügend Menschen da zum Arbeiten? Es wäre also nicht mehr abhängig davon, was bezahlt werde. Das wäre der Vorteil bei einem Flächentarif, so Schulze.