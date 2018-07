Der Deutsche Fußball-Bund hat den von Mesut Özil erhobenen Vorwurf des Rassismus gegen DFB-Präsident Reinhard Grindel und den Verband entschieden zurückgewiesen. "Dass der DFB mit Rassismus in Verbindung gebracht wird, weisen wir [...] in aller Deutlichkeit zurück", hieß es in in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme des Verbandes.