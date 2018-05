Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die Bundesregierung aufgefordert, die angekündigten Verbesserungen für Arbeitnehmer schnell umzusetzen. DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte bei der zentralen Kundgebung zum 1. Mai in Nürnberg, die Regierung müsse jetzt liefern. Man werde keine Ausnahmen, Hintertürchen und auch keine Verzögerungstaktik akzeptieren. Die Pläne zum Rückkehrrecht in Vollzeit sowie die Paritätische Finanzierung der Krankenkassen und die Stabilisierung der Rente müssten Punkt für Punkt umgesetzt werden und das "gerne auch mit einem Zacken mehr". Hoffmann betonte, Deutschland brauche gute und sichere Arbeitsbedingungen. Bei der angestrebten Vollbeschäftigung dürfe es nicht darum gehen, dass die Menschen irgendeine Arbeit machten. Der DGB-Vorsitzende kritisierte unter anderem die fortdauernde Befristung von Arbeitsverhältnissen sowie Lohndumping ohne Tarifverträge.

Teilnehmer der DGB-Kundgebung in Nürnberg fordern gute Arbeit für alle. Bildrechte: dpa

Auch Verdi-Chef Frank Bsirske appellierte an die Bundesregierung, alles, was sie sich vorgenommen habe, zügig umzusetzen. Bsirske sagte in Braunschweig, es müsse in bezahlbaren Wohnraum, aber auch in Bildung, Erziehung und die Alterssicherung investiert werden.



Bsirske fordert zudem Gesetze, welche die Tarifbindung stärken und "die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen" erleichtern. Immer mehr Unternehmen betrieben "eine schamlose Politik" des Lohndumpings. Als Beispiel nannte Bsirske den US-Konzern Amazon.