Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat Siemens aufgefordert, seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte MDR Aktuell, er habe kein Verständnis für die Kürzungspläne. So könne man nicht mit Arbeitsplätzen und Standorten in strukturschwachen Regionen umgehen. Es gehe nicht, dass Siemens jahrelang gute Geschäfte mache und dann sage, nun brauche man die Menschen nicht mehr.

Zypries mit Verständnis für Umstrukturierung

Die geschäftsführende Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries äußerte Verständnis dafür, dass sich Siemens in der Kraftwerks-Sparte neu aufstelle. Sie forderte dennoch zu einem fairen Umgang mit den betroffenen Beschäftigten auf. "Ich wünsche mir, dass sich Siemens in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretungen um faire Regelungen für die betroffenen Standorte kümmert", sagte sie nach Bekanntwerden der Stellenstreichpläne. Die Beschäftigten seien in großer Sorge. Vor allem Standorte in strukturschwachen Regionen müssten erhalten bleiben oder andere Arbeitsplätze dort entstehen.

Werke in Görlitz, Leipzig und Erfurt betroffen

Siemens beschäftigt etwa 350.000 Menschen rund um den Globus. Vergangene Woche hatte die AG konzernübergreifend ein hervorragendes Ergebnis gemeldet. Jetzt will der Konzern weltweit knapp 7.000 Stellen streichen, allein in Deutschland 3.300 - der Grund laut Siemens-Chef Joe Keaser: Gesamtverantwortung für das Unternehmen. Diese bedeutet das Aus für die Werke in Görlitz (700 Beschäftigte) und Leipzig (200 Beschäftigte), für das Werk Erfurt (600 Beschäftigte) wird ein Verkauf geprüft. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich kritisierte die Entscheidung als unverantwortlich. Leipzigs Bürgermeister Burkhard Jung warf Siemens fehlende Verantwortung für Mitarbeiter und Regionen vor.