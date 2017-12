Vor den Sondierungen DGB verlangt höhere Steuern

Die Gewerkschaften in Deutschland fordern höhere Steuern. Unternehmen und Reiche sollten über unter anderem eine Vermögenssteuer wichtige Infrastruktur in Deutschland mit bezahlen, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell in einem Interview. Der Solizuschlag sollte bleiben und für Zukunftsinvestitionen verwendet werden. Die SPD-Steuerpläne gehen Körzell zufolge zwar in die richtige Richtung, könnten aber bereits Facharbeiter belasten, warnt er.