Alles dreht sich um den Zucker. Nicht nur, weil Diabetes im Volksmund gerne so genannt wird, sondern auch, weil eben der Zucker in Lebensmitteln der große Streitpunkt in den Verhandlungen um die Diabetes-Strategie ist.

Union und SPD in vielen Punkten einig

Dabei waren sich die Koalitionspartner aus SPD und Union schon in so vielen Punkten einig, erklärt Sabine Dittmar, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion: "Wir wollten Vorbeugung und Früherkennung von Diabetes Melitus stärken. Versorgungsangebote für Diabetes besser bekannt machen, also alles wirklich sehr gute Punkte."

Sabine Dittmar, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Bildrechte: dpa Dazu gehört auch eine Reihe von ernährungspolitischen Punkten. So hieß es etwa in dem Antragsentwurf: "Angestrebt wird, die Menge an Zucker, die bei der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln zugesetzt wird, bis 2025 in ausgewählten Branchen um einen zweistelligen prozentualen Zuckergehalt zu verringern." Auch in diesem Punkt waren sich die Gesundheitspolitiker von Union und SPD einig.

Ernährungsministerin Klöckner gegen Zuckerreduktion

Gegenwind gab es allerdings aus einem anderen Ressort. Die Ernährungspolitiker der Union bremsten die Diabetes-Strategie aus. Sie wollen keine Zuckerreduktion. Damit bestätigen sie die Haltung von Bundesernährungsministerin Julia Klöckner, die eine verpflichtende Zuckerreduktion bislang abgelehnt hatte.

Julia Klöckner ist Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Bildrechte: IMAGO Für die SPD ist dieser Punkt allerdings essenziell im Kampf gegen Diabetes, sagt SPD-Gesundheitspolitikerin Sabine Dittmar: "Das ist ein Signal, das auch an die Öffentlichkeit geht und an die Bundesregierung. Und wenn wir da keine Aussage zu Ernährung treffen, meine ich, dass wir uns da ein bisschen lächerlich machen."

Deutsche Diabetes Gesellschaft für Zuckerreduktion