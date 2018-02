De Maizière sagte, ein Ministeramt sei immer ein Amt auf Zeit, jetzt sei die Zeit gekommen, aus der Bundesregierung auszuscheiden. Er sei sehr stolz und dankbar, dass er in drei schwierigen Ressorts dem Land habe dienen dürfen. Zu seiner Zukunft äußerte er sich nicht. De Maizière hatte seit 2005 der Bundesregierung angehört. Der 64-Jährige war unter Kanzlerin Angela Merkel außer Innenminister auch Kanzleramtschef und Verteidigungsminister.

Wer der möglichen erneuten schwarz-roten Bundesregierung angehören wird, ist bislang nicht offiziell bekannt. In den Koalitionsverhandlungen haben sich Union und SPD aber auf die Verteilung der Ressorts geeinigt. Dabei gilt die SPD als großer Sieger. Sie bekommt mit dem Finanzministerium, dem Außenamt und dem Ressort für Arbeit und Soziales drei Schlüsselressorts. Insgesamt wird sie sechs Minister stellen. Die CDU stellt mit Angela Merkel die Bundeskanzlerin und bekommt danach ebenfalls sechs Ministerin darunter das wichtige Wirtschaftsministerium sowie das Verteidigungsministerium. Die bayerische CSU wird drei Ressorts übernehmen. Darunter ist das Innenministerium, dass durch die Bereiche "Heimat" und "Bau" aufgewertet wird.

Namen für die Ministerposten nannten die möglichen Koalitionspartner nicht. Medienberichten zufolge will SPD-Chef Martin Schulz Außenminister werden. Den Parteivorsitz soll er dafür an Andrea Nahles abgeben. Als neuer Finanzminister und Vizekanzler ist Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz im Gespräch. Der bisherige Außenminister Sigmar Gabriel soll keinen Posten bekommen. Offiziell will die SPD ihre Minister erst ernennen, wenn die Parteimitglieder über den Koalitionsvertrag abgestimmt haben.