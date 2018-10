Der Verband des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes warnte vor Umtauschrprämien für ältere Modelle. Verbandspräsident Jürgen Karpinski sagte der Zeitung "Die Welt", das werde viele Kfz-Betriebe, die mit Gebrauchtwagen handelten, in Existenznot bringen. Dabei würde die Branche schon jetzt stark unter der Dieselkrise leiden.

Darüber hinaus will der Koalitionsausschuss Eckpunkte für ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz festlegen. Die SPD fordert in diesem Zusammenhang, dass abgelehnte, aber gut integrierte Asylbewerber in Deutschland bleiben können.