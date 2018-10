Die deutschen Automobilhersteller bieten den Fahrzeughaltern von Euro 4 und Euro 5 Diesel-Fahrzeugen attraktive Umstiegsprämien oder Rabatte für einen Umstieg auf ein modernen saubereren Diesel an. Dabei soll der besondere Wertverlust durch die Debatte um den Schadstoffausstoß ausgeglichen werden. Anders als bei Prämien in der Vergangenheit nur für Neufahrzeuge ist auch ein Tausch gegen ein anderes Gebrauchtfahrzeug möglich, das nicht von den Verkehrsbeschränkungen betroffen ist. Von ausländischen Automobilherstellern werden vergleichbare Tauschangebote erwartet.

Will ein betroffener Euro-5-Diesel-Besitzer sein Fahrzeug mit einem SCR-System (Harnstoff-Einspritzung/AdBlue) nachrüsten und ist dieses verfügbar und geeignet, den Stickoxidausstoß auf weniger als 270 mg/Kubikmeter zu reduzieren, sollen nach dem Willen des Bundes die jeweiligen Automobilhersteller die Kosten übernehmen. Der Nachrüster soll die Haftung übernehmen.

Die Bundesregierung will laut dem Koalitionskonzept die Bundesländer und betroffenen Städte mit Stickoxidwerten von mehr als 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft unterstützen, um die Mobilität sicherzustellen. Dort will der Bund die Umrüstung von Nutzfahrzeugen massiv fördern. Allerdings erreicht auch etwa Leipzig den Grenzwert und könnte damit profitieren.

Die Bundesregierung wird alle Kommunen, die den Stickoxid-Grenzwert von 40μg/m³ Luft überschreiten dabei unterstützen, Kommunalfahrzeuge ab 3,5 Tonnen wie etwa Müllwagen oder Straßenreinigungsfahrzeuge mit einer Hardware-Nachrüstung (SCR-System) auszustatten. Die Förderquote soll ab 2019 80 Prozent betragen und kann bereits in diesem Jahr beantragt werden. Auf diese Weise können etwa 28.000 Fahrzeuge umgerüstet werden.

Bei Handwerker- und Lieferfahrzeugen, die Innenstädte besonders belasten, will die Bundesregierung die Hardware-Nachrüstung mit einem SCR-System ebenfalls mit bis zu 80 Prozent fördern. Förderberechtigt sind laut Konzept Fahrzeughalter mit gewerblich genutzten Fahrzeugen von 2,8 bis 7,5 Tonnen sein, die ihren Firmensitz in der von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Stadt oder den angrenzenden Landkreisen haben sowie die gewerblichen Fahrzeughalter außerhalb mit nennenswerten Aufträgen in der Stadt.