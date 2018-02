Bisher lehnen die Autobauer ab, viel eigenes Geld in teure Nachrüstung ihrer Dieselmodelle zu stecken. Und damit könnten sie durchkommen. Auch wenn Ingo Strater als Sprecher des Verkehrsministerium noch nicht bestätigen will, dass am Ende vor allem Kunden und Steuerzahler für die Kosten der Umrüstung in Höhe von rund acht Millionen Diesel der Klasse Euro 5 und Euro 6 zur Kasse gebeten werden: "Die Arbeit dieser Expertengruppe ist nicht abgeschlossen. Es gibt auch noch keinen Abschlussbericht. Worüber hier berichtet wird, sind Zwischenstände, so dass ich Fragen zu Finanzierung bisher nicht beantworten kann."