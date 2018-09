Ein Spitzentreffen von Bund und Autobranche zu Dieselabgasen und Fahrverboten am Sonntag hat keine Entscheidung gebracht. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kündigte am Sonntagabend nach Gesprächen mit der Industrie unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel weitere Gespräche innerhalb der Bundesregierung und mit den Herstellern an.