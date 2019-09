Die Richter vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) werden sich am Dienstag mit der Frage befassen, ob bayerische Spitzenpolitiker im Streit um Diesel-Fahrverbote in Zwangshaft genommen werden können. Der Verwaltungsgerichtshof Bayerns will vom EuGH wissen, ob nach EU-Recht wie von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) beantragt Haft gegen den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und andere Amtsträger angeordnet werden kann oder gar muss, um die Umsetzung eines Urteils aus dem Jahr 2012 zu erzwingen.