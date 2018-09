Das reiche aber nicht aus, sagt Stefan Gerwens vom ADAC. Es wäre eben wichtig, dass diese Lösungen für alle Städte gelten würden, in denen Grenzwerte überschritten würden und das sind eben 65. Und wenn man sich jetzt auf Intensivstädte beschränke, dann sei das einfach zu wenig. Dann würden eben viele Städte, die in den nächsten Jahren Probleme bekommen, die Luftreinhalte-Werte einzuhalten, keine Lösungsunterstützung erhalten, so Gerwens vom ADAC.