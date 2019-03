Deutschland steht in Sachen Digitalisierung im internationalen Vergleich deutlich besser da, als die Menschen hierzulande glauben. Einer Studie zufolge sieht nur etwa ein Viertel der mehr als 5.000 hierzulande befragten Menschen Deutschland im stabilen Mittelfeld, knapp 40 Prozent sehen das Land im unteren Drittel und fast ein Viertel sogar in der Schlussgruppe.

Tatsächlich liegt Deutschland im Ranking unter 118 Ländern aber ganz klar in der Spitzengruppe, geht aus einer aktuellen Studie des Netzwerkspezialisten Cisco und des Marktforschungsunternehmens Gartner hervor. Nur die USA, die Schweiz, Singapur, die Niederlande und Großbritannien hätten höhere Werte erzielt.

Besonders gut schneide die Bundesrepublik dabei bei den Lebensstandards und den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab, berichtete Cisco. Bei der Bewertung des Umfelds für Start-ups und der technologischen Infrastruktur liege die Bundesrepublik in der Mitte der Skala. Die höchsten Werte erzielten bei der Cisco-Messung dabei Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Hamburg.

Überdurchschnittlich schnitten die Länder etwa in der Kategorie Fachkräfte-Weiterentwicklung ab. Während Bayern und Baden-Württemberg besonders gut bei Lebens- und Wirtschaftsstandard punkten, liegen Hamburg und Berlin durch ihr Ökosystem für Start-ups vorn. Die niedrigsten Werte erhielten das Saarland, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Hier gab es vor allem schlechtere Werte in den Kategorien Investitionen und Start-up-Umgebung.

In der aktuellen Debatte um die Digitalisierung in Deutschland dreht sich viel um den Ausbau des Mobilfunknetzes auf den neuen Standard 5G. Derzeit laufen die Versteigerungen der Frequenzen. Dabei ist die symbolisch wichtige Marke von einer Milliarde Euro am Mittwochabend geknackt worden.