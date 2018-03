Im internationalen Vergleich ist Deutschland total hinterher. Beim Ausbau von schnellem Internet, bei der digitalen Verwaltung, eigentlich bei allem, was digital ist. Die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär von der CSU, sagt, eigentlich sei alles, was mit dem Thema Digitalisierung zusammenhänge, eine Legislaturperiode zu spät angepackt worden. "Das macht es aber deswegen noch lange nicht falsch, es jetzt anzugehen", so Bär.

"Keinen hören, der sagt, dass es nicht geht"

Die Staatsministerin ist angedockt im Kanzleramt und will Deutschland in die "digitale Champions League" führen, so sagt sie das bei ihrem ersten großen Auftritt als Staatsministerin auf dem Kongress "Digitaler Staat" in Berlin.

Dorothee Bär Bildrechte: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur BMVI Vor ihr sitzen hunderte Mitarbeiter aus der öffentlichen Verwaltung, oft ältere Männer mit lichtem Haar. Sie benutzen Worte wie "Beihilfesachbearbeitung" oder "Netzwerkbetriebsunterstützung".



Innovation? Digitale Vordenker? In der Verwaltung? Bär will keine Ausreden mehr hören. Sie sagt, die Türen seien ab sofort offen, gute Ideen seien immer willkommen. "Nur, ich will keinen hören, der sagt, dass es nicht geht."



Als Staatsministerin im Kanzleramt soll Dorothee Bär koordinieren zwischen all den Ministerien, die irgendwas mit Digitalisierung machen. Und da gibt es viele. Das Verkehrsministerium soll schnelles Internet ausbauen, das Innenressort die digitale Verwaltung. Digitale Start-Ups fördert das Wirtschaftsministerium. Und mittendrin Dorothee Bär, eine Königin ohne Land. Staatsministerin, also Staatssekretärin, die nur schicker heißt, ohne eigenes Ministerium, ohne viele Mitarbeiter.

Hohe Ziele

Was Anke Domscheidt-Berg von der Linken im Bundestag dazu sagt, das klingt fast nach Mitleid: "Es ist halt ein Kompetenzgerangel." Das sei schon in der letzten Legislaturperiode so gewesen. Und es werde wieder das Problem sein. Viel wird davon abhängen, ob Bär auch entscheiden darf. Und was. Breitbandausbau, also schnelles Internet, auch auf den Dörfern, auch im Bayerischen Wald. Daran wird am Ende sicherlich auch ihr Erfolg gemessen werden.

Hohe Ziele haben sich die Regierung und Kanzlerin Angela Merkel gesteckt. Schnelles Internet in ganz Deutschland bis 2025, gerade auch auf dem Land, gab Merkel als Ziel aus. Mit bis zu zwölf Milliarden Euro will der Bund den Ausbau von schnellem Netz fördern. Auf dem Land, dort wo Unternehmen bisher wenig tun, weil es dort so wenige Kunden gibt und der Ausbau deshalb kaum Gewinn verspricht.

Förderung für Glasfaser

Aber was genau wird mit dem Geld gefördert? Nur neueste Glasfaser oder auch die alten Kupferleitungen? Sie kann man zwar noch ein bisschen hochtunen, aber so schnell wie Glasfaser werden sie nie. Vom neuen CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer dazu bisher kein Wort.

Helge Braun, Chef des Kanzleramts, und damit auch der Chef von Digitalfrau Dorothee Bär, stellt im ZDF klar, wohin er will: "Wenn wir jetzt in einer Region, in einer Straße, in einem Haushalt neu öffentliche Fördermittel in Angang bringen, dann muss das gleich Glasfaser sein. Jetzt quasi auf alter Technologiebasis weiterzuarbeiten, das halten wir nicht für richtig."

Beispiel Dänemark

Ob das wirklich so kommt, wird letztlich vom Fördergesetz abhängen. Und das schreibt am Ende der Verkehrsminister. Gefördert hat der Bund den Breitbandausbau ja auch bisher schon. Aber seit 2015 wurden nur zwei Prozent der Fördergelder ausgegeben, oft weil die Anträge zu komplex sind.

Lars Frelle-Petersen, Ex-Staatssekretär für Digitalisierung in Dänemark, sagt: "In Deutschland wird sehr viel über Digitalisierung geredet." Aber es tue sich nicht sehr viel. Frelle-Petersens Heimat Dänemark liegt in den Rankings immer weit vorne, wie alle skandinavischen Länder. Offizielle Behördenpost, Mahnungen zum Beispiel, kriegen die Dänen nur noch digital, nicht mehr per Brief. Einfach online ummelden, einen Pass beantragen, sogar scheiden lassen kann man sich seit wenigen Jahren per Mausklick.

Schon vor 15 Jahren hat Dänemärk sich einen digitalen Ruck gegeben und eine Sache leicht gemacht, die Deutsche regelmäßig schreien und verzweifeln lässt: die Steuererklärung. Frelle-Petersen sagt, alle Zahlen würden automatisch generiert. "Wir brauchen auch keinen Steuerberater."

Einsparungen im Milliardenbereich

Frelle-Petersen rechnet vor: Über fünf Milliarden Euro könne Deutschland einsparen, wenn es wie Dänemark über 100 staatliche Dienstleistungen digital macht, statt mit Papier. Die neue Groko in Deutschland will erstmal klein anfangen. Vier digitale Dienste will sie dieses Jahr noch testen.

Eltern- und Kindergeld soll man online beantragen können und eine digitale Geburtsurkunde soll es geben, alles gebündelt über ein neues Bürgerportal. Staatsministerin Bär unterlegt ihre Vision einer digitalen Verwaltung zumindest schon mal mit vielen schicken englischen Begriffen: "Wir wollen einen 'Accelerator' und regionale 'Open-Goverment-Labore', um auch die Kommunen und Länder zu unterstützen, die etwas Neues erproben wollen. Auch da wäre es schön, wenn es auf einen Wettbewerb, nachdem wir schon einmal ein förderaler Staat sind, auch unter den Bundesländern gäbe, um tatsächlich einen gewissen Drive reinzubekommen."

Was will der Bürger an Daten dem Staat geben?

Wettbewerb der Kommunen um die beste Lösung. Das klingt gut. Aber daraus kann in der Praxis auch ein nerviger Flickenteppich werden. Bei allem bleibt die Frage, wie viele Daten deutsche Bürgerinnen und Bürger bereit sind, dem Staat zu geben und miteinander verknüpfen zu lassen. In Dänemark haben Bürger weniger Vorbehalte gegen den Staat, sagt Vorreiter Frelle-Petersen. Man könne sie aber am besten überzeugen mit guten Leistungen.

Frelle-Petersen findet, mehr Transparenz sei angesagt. Die Digitalisierung müsse nicht nur dazu genutzt werden, effektiver zu werden. Sie diene auch dazu, dass in den Behörden mehr Vertrauen in die Bürger entstehe. Das hieße vor allem, dass Bürger selbst immer die Herrscher bleiben über die eigenen Daten, immer gefragt werden und einsehen können, wer gerade was mit ihren Daten tut.

Es kann so einfach sein

Zu viel Verknüpfung, zu viel Digitalisierung, das kann ein Problem werden. In deutschen Behörden nervt die meisten bisher aber der steinzeitliche Papierkram.

Anke Domscheit-Berg Bildrechte: IMAGO Und besonders stark sind die analogen Beharrungskräfte anscheinend dort, wo eigentlich über die digitale Zukunft entschieden werden soll, erzählt Anke Domscheidt-Berg von der Linken im Bundestag.



Sie beklagt: "Ich hatte so viele Jahre kein Fax. Und jetzt habe ich auch ein Faxgerät. Und ich finde es wirklich mühsam. Es gibt bestimmte Prozesse im Bundestag, wo wir die Vorgabe haben, entweder Fax oder Brief. Es darf gar keine Email sein. Und da fehlt mir jedes Verständnis. Ich habe auch immer noch kein WLAN. Es gibt im ganzen Plenum keine Steckdose an den Sitzplätzen, wo man mal irgendein Gerät aufladen kann. Das gibt es einfach nicht."