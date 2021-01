Digitale Infrastruktur Internet per Satellit als Übergangslösung denkbar

Hauptinhalt

Wer in Home Office und Home Schooling arbeitet und lernt, braucht eine stabile und schnelle Internetverbindung. Die gibt es aber nicht an jedem Ort. Dort könnte Internet per Satellitenanschluss eine Alternative sein. Verkehrsminister Andreas Scheuer will für betroffene Haushalte Gutscheine ausgeben. Doh lohnt sich das?