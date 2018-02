Die Digitalisierung wird in Deutschland in den kommenden Jahren Millionen Jobs vernichten. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie des IT-Verbandes Bitkom, wie die "Frankfurter Allgemeine" meldet. Danach fallen allein bis 2022 rund 3,4 Millionen Stellen weg, weil Roboter oder Algorithmen die Arbeit übernehmen. Bitkom hatte dazu rund 500 deutsche Unternehmen befragt. Jede vierte Firma sieht sich demnach durch die Digitalisierung sogar in ihrer Existenz bedroht.