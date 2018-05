Nach Angaben des Verkehrsministeriums sind bisher knapp 1.000 Vergabeverfahren abgeschlossen. Endgültige Förderbescheide seien bereits für 199 Schulen in Mecklenburg-Vorpommern, 99 in Niedersachsen, 39 in Nordrhein-Westfalen sowie drei in Sachsen erteilt worden. Die übrigen Verfahren laufen den Angaben zufolge noch. In Deutschland gibt es etwa 33.000 allgemeinbildende Schulen.