Wankas Digitalpakt Wann kommt das Geld in den Schulen an?

Wir leben im digitalen Zeitalter. Doch an unseren Schulen ist davon nicht viel zu spüren: Zu wenige Computer, schlechtes Internet, Kreidetafeln. Bildungsministerin Wanka hat versprochen, daran schleunigst etwas zu ändern. Fünf Milliarden Euro hat sie den Schulen für die Digitalisierung in Aussicht gestellt. Doch das ist über ein Jahr her und seitdem ist noch kein Cent geflossen. Woran hapert es?

von Marcel Roth, MDR AKTUELL