Wenn Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) vom Stand der Digitalisierung in der Landwirtschaft berichtet, muss sie erstmal einige Vorurteile gerade rücken.

Was wie Science Fiction klingt, ist jetzt schon Realität.

Da werden Traktoren über Satellit gesteuert und kommunizieren selbst mit angehängten Geräten, die Kuh trägt einen Sensor, der ihr Wiederkäu-Verhalten direkt an den Bauern meldet. Und mittels Drohne werden Schlupfwespen zur Schädlingsbekämpfung auf dem Maisfeld abgeworfen.

Aber das Leben auf dem Land findet eben auch abseits der Felder statt. Um das zu verbessern, will Klöckner mit einer Digitalisierungsoffensive unterstützen. Dafür stünden in den nächsten Jahren 60 Millionen Euro bereit, so Klöckner. Die Ministerin meint, man müsse vom Reden zum Machen kommen und bei der Digitalisierung konkret werden. Die Offensive würde dazu einen wichtigen Beitrag leisten.