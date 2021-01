Wie für alle Wissenschaftler ist die Corona-Pandemie auch für Rechtspsychologen ein noch unerforschtes Feld. Was passiert, wenn Politiker fordern, Pflegekräfte verpflichtend gegen Sars-CoV-2 zu impfen, obwohl verlässliche Daten, die für eine geringere Impfbereitschaft in dieser Berufsgruppe sprechen, bislang fehlen ? Steigt durch so etwas nur die Verunsicherung bei allen, weil der Eindruck entsteht, sogar die Profis müssten zum Impfen gezwungen werden? Oder hilft so etwas, weil sich Pflegekräfte denken: Na, wenn die Impfpflicht sowieso kommt, lass ich mich lieber jetzt gleich impfen, wo es mir so bequem angeboten wird?

Anna Leisner-Egensperger ist Professorin für öffentliches Recht an der Universität in Jena und sie hält beides für möglich – eben, weil die Erfahrungen mit einer Pandemie auch rechtspsychologisch noch fehlen. Die besondere Skepsis gegenüber der neuen Impfung, von der jetzt aus einigen Pflegeheimen berichtet wird, sei allerdings recht häufig, wirft Leisner-Egensperger ein, und spricht vom "Versuchskaninchen-Syndrom". Die Pflegekräfte seien in einer schwierigen Lage, sagt sie. Einerseits wollten manche von ihnen lieber nicht gleich am Anfang mit einer neuen Impfung geimpft werden, andererseits wüssten sie, dass sie an einer neuralgischen Stelle arbeiteten, dass es gerade in den Pflegeheimen um den Schutz von vielen Leben gehe.