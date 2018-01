Verbrechensbekämpfung Polizisten fordern mehr Öffentlichkeitsfahndung

Nach ein paar Klicks im Polizeirechner schaut Cathleen Martin auf ein lange Reihe von Fahndungsfotos. Die Landesvorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft Sachsen sieht Bilder von Körperverletzungen aus Straßenbahnen, Fotos von Tankstellendiebstählen. Manche Bilder sind ein Jahr alt.

Für Cathleen Martin lagern die Fotos damit viel zu lange unveröffentlicht auf dem Computer. Sie sagt:

Wenn wir diese Bilder haben und der Tatverdacht ist so bestätigt, dass es tatsächlich dieser Täter auf diesen Bildern ist, gehören die in die Öffentlichkeit. Cathleen Martin, Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft Sachsen

Die Bevölkerung merke sich die Dinge über einige Tage. Viele könnten sich erinnern und sagten: vorherige Woche war bei mir etwas komisch, etwas merkwürdig, das könnte wichtig sein. "Aber wenn das vor drei, vier, fünf Monaten, vielleicht vor einem Jahr war, ist das aus dem Gedächtnis raus und es ist einfach vorbei."

Fotos nach sechs Monaten freigegeben

Öffentlichkeitsfahndung soll nach dem Gesetz immer nur das letzte Mittel sein. Erst wenn z.B. Befragungen nichts gebracht haben, wenn auch Polizeikollegen die Täter nicht erkennen, dann soll die Öffentlichkeit ins Boot geholt werden. Dafür gebe es keine zeitliche Frist. Im Schnitt würden die Bilder etwa nach sechs Monaten freigegeben, berichtet Martin. Das werde z.B. bei kleineren Delikten wie Körperverletzungen so gemacht.

Bei Sexualstraftaten Gefahr in Verzug

Bei Sexualstraftaten, Totschlag oder Mord gehe es schneller, denn da sei oft Gefahr in Verzug. Dann können die Bilder auch sofort in die Medien kommen. In jedem Fall entscheidet der Staatsanwalt und das Amtsgericht über die Veröffentlichung.

In Dresden ist Staatsanwalt Lorenz Haase dafür zuständig. Bis zu 30 dieser Anträge erhält er pro Jahr von der Polizei. In der Regel stimme Haase diesen Anträgen zu. Das habe sich so bewährt, sagt der Staatsanwalt. Auch die Dauer bis zur Veröffentlichung. Haase sagt:

Jemand, dessen Bilder veröffentlicht werden, der ist in gewisser Weise gebrandmarkt. Man muss in jedem Einzelfall ganz genau prüfen, ob man das macht oder nicht. Lorenz Haase, Staatsanwalt Dresden

Wenn man die Möglichkeiten habe, gegebenenfalls die Person anderweitig ermitteln zu können, dann gingen diese Maßnahmen zunächst vor.

Faktor Zeit keine entscheidende Rolle?