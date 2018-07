In der Koalition ist eine Diskussion über die Senkung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung ausgebrochen. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hatte eine doppelt so starke Senkung gefordert, wie im Koalitionsvertrag vereinbart. Gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte er, dass er 0,6 statt 0,3 Prozentpunkte weniger Beitrag für möglich halte. "Dann wäre immer noch eine Rücklage in der Versichertenkasse von deutlich mehr als 20 Milliarden Euro vorhanden", sagte Kauder. Ähnlich äußerte sich Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU). Eine Senkung sei "überfällig".