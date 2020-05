"Fast pari-pari" bedeutet: Sechs von 15 Ministerposten sind mit Frauen besetzt – eine Verbesserung im Vergleich zu früher, wenn auch keineswegs die Hälfte. Auch sonst ist das Kabinett hauptsächlich weiß, hetero und älter. Wenn man einmal vom schwulen Gesundheitsminister absieht, der mit seinen 40 Jahren außerdem auch noch das jüngste Kabinettsmitglied ist. Jens Spahn hat mit seiner Homosexualität keine Probleme – nimmt sie aber auch nicht zum Anlass, besonders für die Rechte der LGBTQ+-Gemeinschaft zu trommeln. Immerhin hat Spahn in seiner Eigenschaft als Gesundheitsminister die so genannten Konversionstherapien verbieten lassen, die homosexuelle Menschen umpolen wollen.

Was derzeit noch weniger zur Debatte steht, ist ein Kanzler oder eine Kanzlerin mit Migrationshintergrund. Nicht einmal die Grünen haben so jemanden im Köcher. Karamba Diaby, einziger Schwarzer im Bundestag und Integrationsbeauftragter der SPD, stellt dem aktuellen Kabinett ein Armutszeugnis aus:

Ich bin der Meinung, dass wir in Deutschland einen großen Nachholbedarf haben, im Bezug auf Diversity. Wenn man in den öffentlichen Dienst schaut, haben wir nicht ausreichend Menschen mit Migrationshintergrund – im Vergleich mit der Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund allgemein.

Kein einziger Minister, keine Ministerin mit Migrationshintergrund – und das, wo ein Viertel der Menschen in Deutschland genau diesen Migrationshintergrund hat. Bei den Jüngeren ist es sogar ein Drittel. Das solle künftig anders sein, so Widmann-Mauz.

Anders als die Frage Migrationshintergrund oder Behinderung wird etwa der Regionalproporz im Kabinett penibel mitgedacht, wenn es um Ministerposten geht. Dennoch ist Ostdeutschland auch in diesem Bundeskabinett ausgesprochen schwach vertreten. Einzig Franziska Giffey ist gebürtige Ostdeutsche. Was ist da eigentlich falsch gelaufen? Annette Widmann-Mauz verkneift sich ein Grinsen. Sie findet, die Bundeskanzlerin sei eine "starke Repräsentantin an der Spitze der Bundesregierung, für die Menschen, die in Ostdeutschland leben oder ostdeutsche Biographien haben."