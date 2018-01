DIW: Reiche sollten mehr Steuern zahlen

Der Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zufolge besitzen die 45 reichsten Deutschen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung in der Bundesrepublik. Beide Gruppen seien 2014 auf jeweils 214 Milliarden Euro Vermögen gekommen. Die reichsten zehn Prozent besäßen fast zwei Drittel des gesamten Privatvermögens in Deutschland.

Das DIW hatte außerdem die Daten mit Zahlen für Frankreich und Spanien verglichen. Danach ist das Vermögen in Deutschland besonders ungleich verteilt. So besitze in Spanien die ärmere Hälfte der Bevölkerung rund zwölf Prozent des Gesamtvermögens. In Frankreich seien es sechs Prozent, in Deutschland dagegen nur 2,3 Prozent.