Deutschland braucht nach Ansicht von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine Rückführungskultur. Dobrindt sagte dem Magazin "Focus", Deutschland signalisiere derzeit nach außen, dass ein Flüchtling trotz abgelehntem Asylantrag bleiben könne. Das sei falsch und müsse weg.



Dobrindt betonte, wer nur auf der Suche nach einem besseren Leben im deutschen Sozialsystem sei, müsse das Land wieder verlassen. Zugleich forderte der CSU-Politiker, dass mehr Herkunftsstaaten als sicher eingestuft werden. Als Beispiele nannte er Marokko, Algerien und Tunesien.

Seehofer bereitet Masterplan vor

Dobrindt kündigte in dem Interview auch an, dass der Bund Gelder für Entwicklungshilfe an das Thema Flüchtlinge koppeln will. Er sagte, wer als Herkunftsstaat aktiv kooperiere und zum Beispiel Ersatzdokumente für die Ausreise von abgelehnten Asylbewerbern ausstelle, könne mit mehr Geld für die wirtschaftliche Zusammenarbeit rechnen.



Der CSU-Landesgruppenchef verwies auch auf den von Bundesinnenminister Horst Seehofer angekündigten "Masterplan" für Abschiebungen. Ziel sei es, Abschiebungen konsequenter durchzusetzen und Rückführungen zu beschleunigen. Nach dem Willen von Seehofer soll vor allem gegen Straftäter und Gefährder unter den Asylbewerbern härter durchgegriffen werden.

Erstes Rückführungszentrum im Herbst

Bereits am Donnerstag hatte das Bundesinnenministerium bekannt gegeben, dass die Bundesregierung bis zum Herbst das erste Rückführungszentrum für Flüchtlinge in Betriebe nehmen will. Innenstaatssekretär Stephan Mayer von der CSU sagte der "Süddeutschen Zeitung", das Zentrum habe höchste Priorität. Es soll Modell für die geplanten sogenannten Ankerzentren werden, in denen das gesamte Asylverfahren abgewickelt werden soll.

Ankerzentrum Anker - das steht für Ankunft, Entscheidung, Rückführung. In den Ankerzentren sollen Asylbewerber für die gesamte Dauer ihrer Antragsprüfung untergebracht werden. Ziel ist es, Asylbewerber vor Abschluss ihres Asylverfahrens gar nicht erst auf die Kommunen zu verteilen. Wird ein Antrag abgelehnt, werden die Betroffenen direkt aus den Ankerzentren heraus abgeschoben. Der Aufenthalt in den Einrichtungen soll in der Regel nicht länger als 18 Monate dauern, Familien mit minderjährigen Kindern sollen dort nicht länger als sechs Monate untergebracht werden.

Heftige Kritik von Pro Asyl und Linken