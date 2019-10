Initiativen gegen Rechtsextremismus Mehr Fördermittel für Demokratieprojekte – aber nicht für alle

Nach dem versuchten Massaker in Halle mit zwei Toten stellt sich wieder einmal die Frage, was tun gegen Rechtsextremismus. Familienministerin Giffey will mehr Fördermittel für Projekte gegen Antisemitismus bereitstellen. Und das Bundesprogramm "Demokratie leben" wird nun, anders als befürchtet, nicht gekürzt. Einige Initiativen sind dennoch in Sorge, ob ihre Projekte im kommenden Jahr weiter gefördert werden.

von Cecilia Reible, Hauptstadtkorrespondentin MDR AKTUELL