Am goldenen Klingelschild oder auf der Visitenkarte macht sich der Doktortitel besonders gut. Für viele Menschen eher ein Synonym für Arzt oder Ärztin, ist der Doktor ein akademischer Grad, der in allen möglichen Studienfächern erworben werden kann.

Wenn man dann noch in die Politik gehe, könne der Titel gleich das gesamte Image aufpolieren, sagt Sven Siefken, Politikwissenschaftler an der Universität Halle: "Ich glaube, das Image, das da ganz wichtig ist, ist nach wie vor: Wir wollen lieber Leute haben, die sich gut mit der Sache auskennen, die Experten sind, die rational entscheiden, wissenschaftlich entscheiden."

Das sei in der politischen Kultur in Deutschland ein bedeutsamer Wunsch der breiten Öffentlichkeit. Und der Doktortitel sei etwas, was diesen wissenschaftlichen und akademischen Status dokumentiere, betont Siefken.