300.000 Euro Dolmetscherkosten sind allein 2015 am Uniklinikum in Leipzig aufgelaufen. Eigentlich müssen Patienten in Deutschland selbst einen Übersetzer organisieren oder, wenn das Krankenhaus das übernehmen soll, dafür im Voraus bezahlen. Doch oft haben sie das Geld nicht, erklärt der kommissarische Kaufmännische Vorstand des Klinikums, Marco Schüller.

Elternteile bringen bisweilen Verwandte oder ihre Kinder mit. Die Zumutung, das zu übersetzen, darf eigentlich nicht sein. Aber das kommt schon auch vor. Manchmal versuchen wir das mit Mitarbeitern zu lösen, die der Sprache mächtig sind. Aber das ist nur eine Notlösung. Marco Schüller Uniklinik Leipzig

Zudem sind Diagnosen und medizinische Fachbegriffe oft schwierig zu übersetzen, so dass dann doch Hilfe her muss. Schüller erklärt, man habe erst kürzlich bei einem Patienten entschieden, eine hochkomplexe onkologische Erkrankung mit neuen und innovativen Therapien zu behandeln. Da habe es keine andere Möglichkeit gegeben, als auf Kosten der Klinik einen Dolmetscher zu engagieren. "Und da kommen dann im Krankheitsverlauf schnell mehrere tausend Euro auch nur für einen Fall zustande", so Schüller.

Kostenhöhepunkt 2015

Ann Marini vom GKV-Spitzenverband findet, die Kassen finanzieren genug. Bildrechte: GKV 2015 waren viele der Patienten Geflüchtete. Für sie war häufig das Sozialamt oder die Landesdirektion zuständig. Ein Großteil der Kosten konnte erstattet werden. Kompliziert wird es jedoch bei denjenigen, die in die gesetzliche Krankenkasse aufgenommen worden sind. Denn die Kassen haben gesetzlich keine Verpflichtung Übersetzungskosten zu übernehmen.



Einen Anteil übernehmen sie aber doch, erklärt Sprecherin Ann Marini. So würden die laufenden Kosten in einem Krankenhaus von den gesetzlichen und den privaten Krankenkassen finanziert.

Der gesamte Fall wird mit einer Pauschale vergütet. Die Krankenhäuser können sich nicht darauf zurückziehen und sagen, das sind Kosten auf denen wir sitzen bleiben. Das sieht etwas anders aus. Die sind anteilig mit drin. Ann Marini Stellvertretende Pressesprecherin GKV-Spitzenverband

Protest der Krankenhausgesellschaft

Das reicht aber nicht und geht an der Realität vorbei, kritisiert Joachim Odenbach von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Die Fallpauschalen seien sehr eng kalkuliert, sodass es kaum Spielraum gebe, Sonderleistungen zu bezahlen.

Aber gleichzeitig ist es so, dass jeder Arzt, der aufklären will (...) aus haftungsrechtlichen Gründen gucken muss, dass sein Patient versteht, was mit ihm da passieren soll. Ideal wäre hier eine gesetzliche Regelung, die die Krankenkassen verpflichtet. Joachim Odenbach Deutsche Krankenhausgesellschaft