Mitten in Berlin steht ein Bürohaus mit Polizisten aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dazu sitzen in diesem Haus Polizisten und Verfassungsschützer aus allen anderen Bundesländern: das BKA, der BND und der militärische Geheimdienst. Das Haus ist das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum. Hier tauschen sich die Behörden über gefährliche Personen oder islamistische Terrorzellen aus.

Dieses Haus sei eine gute Idee, aber auch ein Black Box, meint die Thüringer Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses Dorothea Marx: "Natürlich ist Informationsaustausch immer was Schönes. Aber die Frage ist: Ist er denn erfolgreich? Gerade bei dem tragischen Fall von Anis Amri fragt man sich, ob es nicht gerade NICHT funktioniert hat. Denn bei Anis Amri wissen wir inzwischen, dass eine V-Person der Polizei in Nordrhein-Westfalen enge Verbindungen hatte. Diese V-Person wird sogar bezichtigt, ihn angestiftet zu haben. Anis Amri hatte man auf dem Schirm und war dann doch scheinbar kalt erwischt, als er dieses Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Berlin am Breitscheidplatz verübt hat."