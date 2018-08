Angesichts der wochenlangen Trockenheit haben acht Bundesländer Dürre-Schäden in Höhe von fast drei Milliarden Euro an die Bundesregierung gemeldet. Das hat die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) am Samstag berichtet.

Dem Zeitungsbericht zufolge belaufen sich die gemeldeten Schäden allein in Norddeutschland auf 1,933 Milliarden Euro. Die größte Schadenssumme aller Bundesländer entfällt mit 980 Millionen Euro auf Niedersachsen. Mecklenburg-Vorpommern meldete Schäden in Höhe von 531 Millionen Euro. Bei Schleswig-Holstein waren es 422 Millionen Euro.

Auch zwei mitteldeutsche Länder haben der Bundesregierung bereits Dürre-Schäden in dreistelliger Millionenhöhe angezeigt. So meldeten Sachsen Schäden von 308 Millionen und Thüringen von 150 Millionen Euro nach Berlin.

Agrarministerin Klöckner legt erst am Mittwoch den Erntebericht dem Kabinett vor. Bildrechte: dpa

Eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums wollte sich am Samstag nicht zu den genannten Schadenszahlen äußern. Über mögliche Bundeshilfen für Bauern soll das Kabinett erst am Mittwoch entscheiden. Zuvor will Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) den Erntebericht vorstellen. Auf seiner Grundlage ist zu bewerten, ob die Dürre-Schäden ein "nationales Ausmaß" erreichen. Erst in diesem Falle könnte der Bund erstmals seit 2003 wieder Dürre-Hilfen zahlen. Derartige Beihilfen sind ansonsten lediglich den Ländern vorbehalten.