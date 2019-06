Welche Auswirkungen hat es, falls die AfD nach der Landtagswahl politischen Einfluss auf Kunst und Kultur in Sachsen bekommt? Diese Frage treibt Madlyn Sauer um. Die Studierendenvertreterin sitzt in einem Hinterhof-Garten in Dresden. Wie einige ihrer Kommilitonen von der Hochschule für Bildende Künste, kurz HfBK, hat auch sie sich der politischen motivierten Kunst verschrieben. Die AfD in Dresden habe diese Kunst ganz gezielt angegriffen: