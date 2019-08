Die Linke vertrete zwar Positionen, die die SPD nicht teile. Aber Koalitionspartner seien nie das Gleiche, wie man selbst, betonte Dreyer. Sie sei gespannt auf Rot-Rot-Grün in Bremen. Die SPD sei gerade in einem sehr schlechten Zustand. Das Ziel sei nun, wieder Mehrheiten jenseits der CDU zu finden. Die große Koalition könne keine Dauerlösung sein.



Im kommenden Dezember wird in der SPD eine Halbzeitbilanz der großen Koalition gezogen. Damit soll entschieden werden, ob die SPD im Bündnis mit der CDU verbleiben will. Dann soll auch eine neue Parteispitze gewählt werden.